Die neue Studie ändere das. An der Datenanalyse wirkte vor allem die Klimaforscherin Cecilia Betz von der University of Washington mit. Betz und andere hatten bereits 2020 in »Nature Climate Change« den statistischen Zusammenhang von eisfreien Tagen und Hungerperioden in verschiedenen Regionen zu Überlebenschancen erwachsener Bären modelliert und errechnet, wie gut sie unter diesen Bedingungen Nachwuchs aufziehen können. Schon länger, aber auch erst nach der »Bernhardt Opinion«, sei der Beitrag von CO₂-Emissionen zur Erderwärmung und in deren Folge zur Eisschmelze wissenschaftlich quantifiziert worden.