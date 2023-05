Nationaler Erdüberlastungstag Deutschland hat seine Ressourcen für dieses Jahr verbraucht

Im internationalen Vergleich verbraucht den Angaben des Global Footprint Networks zufolge Qatar pro Kopf am meisten Ressourcen: Der berechnete Erdüberlastungstag des Emirats war bereits am 10. Februar. In Luxemburg lag der Tag auf dem 14. Februar, in Kanada, den vereinigten arabischen Emiraten und den Vereinigten Staaten von Amerika auf dem 13. März.

Am wenigsten natürlich verfügbare Ressourcen verbrauchen den Berechnungen zufolge die Menschen in Indonesien, Ecuador und Jamaika. Dort liegt der Erdüberlastungstag in diesem Jahr voraussichtlich auf dem 3., 6. und 20. Dezember.