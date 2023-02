Warum ist der spektakuläre Fund erst jetzt identifiziert worden? Laut dem Bericht habe Michael Skvarla, heute Leiter eines Insektenidentifikationslabors der Uni, die Fliege gesehen, als er 2012 in Fayetteville in Arkansas einkaufen war. »Ich erinnere mich lebhaft daran, weil ich gerade in den Walmart ging, um Milch zu kaufen, und dieses riesige Insekt an der Seite des Gebäudes sah«, sagt er, damals Doktorand an der University of Arkansas.