Ein Team um Stanislas Rigal und Vincent Devictor vom Institut des Sciences de l’Évolution de Montpellier berichtet im Fachjournal »Proceedings of the National Academy of Sciences« von den Ergebnissen. Das Team hatte Beobachtungsdaten zu 170 häufig vorkommenden Vogelarten an mehr als 20.000 Standorten in 28 europäischen Ländern ausgewertet. Zudem verwendeten sie offizielle Statistiken, etwa vom Statistikamt der Europäischen Union (Eurostat) sowie der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO).