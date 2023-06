»Nature Restoration Law« Landwirte sprechen sich für EU-Naturschutzverordnung aus

Umfangreiches Paket zum Umweltschutz

Das Statement spiegelt jedoch nicht die Interessen aller Landwirte wider. So spricht sich etwa der Bayerische Bauernverband gegen das Gesetz aus. Für die bayerische Land- und Forstwirtschaft hätten die aktuellen Pläne der EU-Kommission »verheerende Folgen«, heißt es in einer Mitteilung . »Zehn Prozent der landwirtschaftlichen Flächen sollen stillgelegt, Moore wieder vernässt, Flussläufe wiederhergestellt und große Mengen an Holz künftig in den Wäldern verrotten«. Um den Naturschutz weiter zu stärken, müssten Land- und Forstwirtschaft mehr miteinander kooperieren, wird der Vorsitzende des Landesfachausschusses für Umweltfragen in dem Verband zitiert. »Doch der Kommissionsvorschlag würde das glatte Gegenteil bewirken.«