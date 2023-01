Sie wussten, was passieren würde: In den Siebzigerjahren ließen große Ölkonzerne den Klimawandel erforschen – mit erstaunlichen Ergebnissen . Die Prognosen im Auftrag von Exxon & Co. sagten die heutige Erderwärmung sehr genau voraus. Doch statt Verantwortung für die CO 2 -Effekte ihrer Produkte zu übernehmen, vertuschten sie ihre eigene Klimaforschung mit dreisten Lügen.

Warum die Konzerne damit Erfolg hatten und wie neue Forschungsergebnisse ihnen gefährlich werden – darüber sprechen wir im Klimabericht. Der Forscher Stefan Rahmstorf, der auch regelmäßig für den SPIEGEL schreibt, berichtet von der Aufklärungsarbeit. Und wir zeigen, wie die Industrie bis heute versucht, sich ihrer Verantwortung zu entziehen.

Hier ist die neue Folge: