Kritik an polnischen Behörden

Möglicherweise sei das Pestizid am Oberlauf der Oder in noch höheren Konzentrationen vorhanden und am Messpunkt Frankfurt (Oder) bereits stark verdünnt gewesen.

Das massenhafte Fischsterben im Grenzfluss Oder wurde auf deutscher Seite am 9. August bekannt. Ein Schiffskapitän in Brandenburg hatte verendete Tiere gesichtet. Die deutschen Behörden warfen Polen zuletzt vor, zu spät informiert zu haben. Doch auch am Umgang der deutschen Seite gibt es Kritik (mehr dazu lesen Sie hier ).

Helfer auf deutscher und polnischer Seite haben in den vergangenen Tagen tonnenweise verendeten Fisch geborgen. Die polnische Feuerwehr nannte eine Gesamtzahl von 158 Tonnen, ein kleiner Teil davon stamme allerdings aus dem Fluss Ner. In Brandenburg wurden nach früheren Angaben des Umweltministeriums mindestens 36 Tonnen aus der Oder geborgen.