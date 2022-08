Spurensuche an der Oder. Die akute Welle von noch unbekannten Schadstoffen scheint vorbei - trotzdem werden die Auswirkungen des massiven Fischsterbens die Region noch lange beschäftigen.

Hannes Schrader,DER SPIEGEL

»Ich stehe am Ufer der Oder, in Frankfurt an der Oder. Hier in der Mitte verläuft die Grenze zwischen Deutschland und Polen. Und für den Laien wie mich sieht das hier wieder relativ normal aus. Die vergangenen Tage haben Helferinnen und Helfer hier 40 Tonnen tote Fische aus dem Wasser geholt. Auf einer Länge von 4,5 Kilometern.«

Die polnische Regierung hat eine Belohnung von einer Million Zloty, umgerechnet etwa 213.000 Euro, für Hinweise zur Ursache ausgegeben. Nach ersten Tests können zwar Quecksilber und andere Schwermetalle ausgeschlossen werden, es werde momentan aber noch auf 300 weitere mögliche Stoffe getestet. Das Ökosystem könnte auf Jahre hinaus geschädigt worden sein.

Hannes Schrader, DER SPIEGEL

»Ich war hier mit Naturschützern und Naturschützern unterwegs. Und was man hier noch sieht, abgesehen von einigen vereinzelten Fischkadavern am Ufer und auch im Wasser, sind tote Muscheln und Schnecken, Muskelfleisch, die darauf hindeuten, dass hier weite Teile des ökologischen Systems, die in diesem Fluss gelebt haben, zerstört sind. Was noch übrig ist, sind einige wenige kleine Fische. Deswegen besteht tatsächlich noch Hoffnung, dass vielleicht einiges hier noch überlebt und sich auch wieder vermehren wird. Aber mir wurde ja auch gesagt, dass auf dem Grund weiterhin noch Kadaver sein könnten, etwa Welse, die auf dem Boden leben und wahrscheinlich auch verendet sind, bei dieser Katastrophe, von der man immer noch nicht weiß, was eigentlich ihre Ursache ist.«

Aus Deutschland kommt Kritik an den polnischen Behörden: Diese hätten schon Ende Juli erste Hinweise gehabt, dass in dem Fluss massenweise verendete Fische treiben. Die deutschen Verantwortlichen wurden allerdings erst deutlich später informiert. Die Aufarbeitung des Vorfalls hat gerade erste begonnen.

Steffi Lemke, Bundesumweltministerin



»Genau diese Punkte, warum hat die Meldekette, die über die Internationale Kommission zum Schutz der Oder theoretisch existiert, warum diese Meldekette nicht existiert hat, was auch der polnische Regierungspräsident selber kritisiert hat, und ich für diese Offenheit auch dankbar bin, in einer solchen Situation, genau damit wird sich am 18. August, die betreffende Arbeitsgruppe die Internationale Kommission zum Schutz der Oder befassen, weil wir auch darüber Einigkeit haben, dass sich so etwas nicht wiederholen darf.«