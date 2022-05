Es sind faszinierende Aufnahmen: Dieser Salamander gleitet wie ein Fallschirmspringer durch die Luft.

Forscher der University of South Florida haben verschiedene Salamander-Arten im Windkanal kontrolliert auf ein Fangnetz fallen lassen.

Eine Highspeed-Kamera zeichnete dabei die Bewegungen der Tiere auf.

Den Luftstrom passten die Wissenschaftler so an das Gewicht der Tiere an, dass die nicht ungebremst zu Boden fielen.

Die Aufnahmen enthüllen: Salamander-Arten, die nicht auf Bäumen leben, fallen passiv und unkontrolliert.

Die vor allem in Waldgebieten an der Westküste der USA und Kanadas beheimatete Art »Aneides vagrans« dagegen

kontrolliert ihren Fall hingegen mit gezielten Bewegungen von Beinen und Schwanz - und gleitet so in die gewünschte Richtung.

Dabei bremst sie ihren Fall um bis zu zehn Prozent. Eine Fähigkeit, die in ihrem Lebensraum offensichtlich von großer Bedeutung ist.

Vor allem die großen Füße und langen Zehen erhöhen dabei den Luftwiederstand des Tieres und dienen als eine Art Fallschirm.

Die Forscher vermuten nun: auch andere baumlebende Lurcharten könnten diese Fähigkeiten entwickelt haben. Weitere Forschungen sollen folgen.