Bis Mittwochmorgen wird der Sturm voraussichtlich über Gewässer mit einer Temperatur von etwa 31 Grad Celsius wehen. Weil wärme Luft mehr Wasserdampf aufnehmen kann, steht dem Sturm dann auch entsprechend mehr Material zur Verfügung.

»Idalia« könnte sogar einen Rekord bei der Verstärkungsrate aufstellen, schätzt der Hurrikan-Forscher Kerry Emanuel des MIT (Massachusetts Institute of Technology). Am Dienstag herrschten nur an wenigen Orten auf der Erde so günstige Bedingungen, damit ein Sturm rasch an Kraft gewinnen kann, sagte er.