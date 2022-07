SPIEGEL: Solche Starkregenlagen könnten also überall in Deutschland passieren?

Kuhlicke: Ja. Aber nicht überall sind die Voraussetzungen so ungünstig wie im Ahrtal oder wie an der Inde in Nordrhein-Westfalen. In flacheren Landesteilen wie Mecklenburg-Vorpommern sind solche Szenarien eher unwahrscheinlich. Aber grundsätzlich sind solche Überschwemmungen in Zeiten des Klimawandels häufiger und die meisten Regionen in Deutschland darauf noch nicht vorbereitet. Wir erleben eine veränderte Umwelt, und unsere Gesellschaft hat sich auf diese neuen Bedingungen noch nicht ausreichend eingestellt.