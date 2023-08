Folge des Klimawandels In vier von fünf Kaiserpinguin-Kolonien in der Antarktis überlebten 2022 wohl keine Küken

Das ist der erste regionale Brutausfall bei Kaiserpinguinen, der in den letzten 13 Jahren in der Region beobachtet wurde, und einer der ersten Belege für die direkten Auswirkungen der antarktischen Erwärmung auf die Lebensfähigkeit der Kaiserpinguin-Populationen, heißt es in einer Mitteilung zu der Studie. »Wir haben noch nie gesehen, dass es Kaiserpinguinen in diesem Ausmaß in einer Saison nicht gelungen ist, zu brüten«, sagte Fretwell.

Extrem geringe Ausdehnungen des Meereises in der Antarktis nahmen in den vergangenen Jahren zu. So wurden die vier Negativrekorde der vergangenen 45 Jahre anhand von Satellitenaufnahmen allesamt seit 2016 verzeichnet. Die niedrigste Ausdehnung wurde in den vergangenen beiden arktischen Sommern festgestellt. »Jetzt, im August 2023, liegt die Meereisausdehnung in der Antarktis immer noch weit unter allen bisherigen Aufzeichnungen für diese Jahreszeit«, sagte Caroline Holmes, Polar-Klimaforscherin beim BAS.