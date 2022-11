Das erste Mahl Forscher finden ältesten Hinweis auf fressende Lebewesen

Nahrungsaufnahme ohne Mund

Die Fachleute bestimmten das Vorkommen verschiedener Verbindungen aus Kohlenstoffringen in den Proben. Weil die Verdauung im Darm chemisch etwas anders funktioniert als andere Formen, verriet der Anteil der einzelnen Moleküle in den Proben die Art der Verstoffwechslung. In den Proben, die Kimberella und Calyptrina enthielten, fanden die Forscher Hinweise auf in einem Darm verdaute Algen und Bakterien. Bei anderen untersuchten Tieren gab es diese nicht.

So wurde ein anderes Ediacara-Mitglied namens Dickinsonia nach Angaben der Autoren zwar bis zu 1,4 Meter lang, hatte aber weder einen Mund noch einen Darm. Stattdessen habe es die Nahrung beim Bewegen über den Meeresboden durch den Körper aufgenommen, der auf der Oberfläche ein lamellenartiges Muster hatte. Auch Dickinsonia hinterließ so Spuren, die bis heute zu finden sind.