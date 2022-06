Manche Studien werden zu einem Zeitpunkt veröffentlicht, der ihnen maximale Aufmerksamkeit garantiert. So ist es auch im Fall einer Arbeit über einen neuen Dinosaurierfund: Wenn von diesem Donnerstag an der Blockbuster »Jurassic Park« die Urzeit-Viecher wieder auferstehen lässt, dürfte das auch das Interesse an dieser Entdeckung steigern.