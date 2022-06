Archäologen haben in Pompeji eine fast 2000 Jahre alte Schildkröte freigelegt. Das Reptil stamme aus der Zeit nach einem Erdbeben in der süditalienischen Stadt im Jahr 62 und vor dem verheerenden Vulkanausbruch des Vesuvs im Jahr 79, wie der Archäologiepark am Freitag mitteilte. Auf Fotos waren der Panzer der Landschildkröte (Testudo hermanni) und der Kopf zu erkennen.