Die Forschenden erhoffen sich von den Daten Erkenntnisse über die Veränderungen am Aufbau des Vulkans – Fachleute sprechen auch vom Vulkangebäude.

Der Vulkanausbruch begann am 19. September 2021, am Westhang des Höhenrückens Cumbre Vieja. Er dauerte knapp drei Monate und richtete große Schäden an: Mindestens 7.000 Menschen mussten damals evakuiert werden, 3.000 konnten nicht zurückkehren. Ganze Häuser versanken in Asche oder wurden von der Lava überwälzt. Der Ausbruch zerstörte auch Schulen, Kirchen, Supermärkte, Straßen, Stromleitungen und Bananenplantagen. Die Früchte sind das wichtigste Erzeugnis der Insel. »Die von der neuen Lava bedeckte Fläche beträgt mehr als 10,5 Quadratkilometer«, sagte Geersen. Die Fläche ist damit dreimal so groß wie der New Yorker Central Park.