Fossilfund in Chile Fiona, der schwangere Fischsaurier

Das vier Meter lange Fossil stammt aus dem Tyndall-Gletscher in der chilenischen Region Patagoniens. Und wurde von den Forschenden auf den Namen »Fiona« getauft.

In Chile haben Wissenschaftlerinnen und Paläontologen ein besonderes Fossil vorgestellt: einen hervorragend erhaltenen Ichthyosaurier – mit intakten Embryonen im versteinerten Bauch.

Fiona sei »der einzige schwangere Ichthyosaurier, der auf der Erde aus der Zeit vor 129 bis 139 Millionen Jahren gefunden wurde«, sagte die Wissenschaftlerin Judith Pardo von der Universidad de Magallanes in der südchilenischen Stadt Punta Arenas. Das Fossil »ist also unglaublich wichtig.« »Fiona« solle dabei helfen, die Embryonalentwicklung bei Ichthyosauriern zu untersuchen und zu verstehen. Ichthyosaurier – die umgangssprachlich auch Fischsaurier genannt werden – lebten vor 90 bis 250 Millionen Jahren in den Meeren der Welt.