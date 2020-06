Neue Ausstellung Frankfurt sucht den Edmontosaurus

Wenn Forscher nach Dinosauriern suchen, tun sie das meist in aller Abgeschiedenheit. In Frankfurt am Main werden nun aus tonnenschweren Gesteinsblöcken Knochen freigelegt - vor den Augen von Zuschauern.

Aus Frankfurt am Main berichtet Christoph Seidler