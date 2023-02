Dieser Apartmentblock aus Beton in Soulac-sur-Mer an der französischen Atlantikküste ist ein Sinnbild für den Klimawandel. Passender Name des Komplexes: Le Signal – das Zeichen. Weil das Meer dem Gebäude seit langem immer wieder zu nahe kam, wurde es nun abgerissen.

Thierry Joussain, Anwohner:

»Ich kannte die Leute, die in dem Gebäude wohnten. Die Wohnungen waren wirklich schön, mit herrlichem Blick auf das Meer. Aber so ist es nun mal. Ganz ehrlich, wir werden es vermissen.«

Die älteren Bewohner der Stadt schauen wehmütig zu, wie vier Stockwerke mit ehemals 80 Wohnungen dem Erdboden gleichgemacht werden. Dabei stand das Gebäude seit Jahren leer. 2014 hatte die Gemeindeverwaltung beschlossen, die Bewohner umzusiedeln. Die Eigentümer wurden nach und nach enteignet.

Guy Bouyssou, Anwohner:

»Heute, mit dem Anstieg des Meeresspiegels und dem Klimawandel gibt es in Soulac immer mehr Schäden, besonders im Norden. Ich hoffe, dass ich das alles nicht mehr mitbekommen muss, weil ich jetzt alt werde. Aber es ist wirklich beängstigend, weil wir wissen, dass es nicht aufzuhalten ist.«

Die Region im Südwesten Frankreichs ist für ihre breiten Strände und Kiefernwälder bekannt und bei Urlaubern beliebt. Doch sie wird sich verändern: Der Abriss von »Le Signal« ist hier nur ein Vorzeichen für die Folgen des Klimawandels. Die fortschreitende Erosion gefährdet auch andere Bauwerke und letztlich ganze Orte. Zweieinhalb Meter Strand verschwanden jedes Jahr entlang der Küste, in manchen Jahren sogar sechs bis sieben Meter. Soulac-sur-Mer leidet unter einer der schnellsten Küstenerosionen Frankreichs.

Adrien Privat, französische Küstenschutzbehörde:

»Dieses Bauwerk ist ein Ergebnis der stark zunehmenden menschlichen Präsenz an den Küsten in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Die Küsten sind durch die Erosion infolge des steigenden Meeresspiegels und der Stürme bedroht – so sehr, dass es unmöglich war, weiterhin in diesem Gebäude zu leben. Es gab nur sehr kostspielige Alternativen.

Jacqueline Gandouin war die letzte, die »Le Signal« 2014 verlassen hat. Die 90-Jährige wohnt jetzt in einer Wohnung weiter im Landesinneren, zwei Kilometer vom immer schmaler werdenden Strand entfernt.

Jacqueline Gandouin, ehemalige Bewohnerin im »Le Signal«:

»Natürlich trübt die Umsiedlung die Dinge ein wenig, aber ich behalte vieles in guter Erinnerung. Die Sonnenuntergänge, der Tagesanbruch, gemütlich eine Tasse Kaffee auf dem Balkon... Es war ein einfaches Leben, ein Leben ohne Zwänge, wenn man so will...«

Stadtplaner nahmen in der Vergangenheit wenig Rücksicht auf die Tatsache, dass Küstenlinien dynamisch sind und sich ständig verändern. Der Experte schätzt, dass etwa 50.000 Wohnhäuser am Meer in Frankreich bis zum Ende des Jahrhunderts abgerissen werden müssen.

Adrien Privat, französische Küstenschutzbehörde:

»Le Signal ist ein Symbol dafür, was passieren kann, wenn man unvorbereitet ist, und was auch an anderen Orten passieren könnte. Vor allem aber sollte uns dies eine Lehre sein, damit wir in anderen Fällen vorbeugen können. Wir brauchen Pläne, um uns auf die Auswirkungen des Klimawandels, auf Erosion oder Überschwemmungen vorzubereiten, wo immer dies möglich ist.«

Der Abriss von Gebäuden wird für viele Gemeinden an der dicht bebauten Atlantikküste wohl der einzige Weg sein, um der Erosion zu begegnen – alles andere wäre zu teuer. Doch ohne Kosten ist das nicht: Viele Menschen hier werden wegen des Klimawandels in Zukunft ihre Heimat verlieren.