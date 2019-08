Kunstrasenplätze Forscher ziehen eigene Mikroplastik-Studie in Zweifel

Nach Kritik an einer Studie des Fraunhofer-Instituts für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik in Oberhausen zur Emission von Mikroplastik wollen die Wissenschaftler eine neue Untersuchung unter Einbeziehung von Industrie und Kommunen vornehmen, wie der SPIEGEL in seiner aktuellen Ausgabe berichtet.

Im vergangenen Jahr waren die Wissenschaftler zu der Erkenntnis gekommen, dass eine wesentliche Quelle für die Belastung der Umwelt "Verwehungen von Sport-und Spielplätzen" sei. Bis zu 11.000 Tonnen Mikroplastik kämen allein in Deutschland zusammen, berechneten sie.

Demnach müssten pro Platz und Jahr bis zu drei Tonnen in die Umwelt gelangen. Das erschien der Kunstrasenindustrie deutlich zu hoch. In einem Brief unter anderem an Industrievertreter räumt Studienautor Jürgen Bertling nun ein, dass es "Anhaltspunkte" gebe, "dass die in Deutschland dominierenden Kunstrasentypen deutlich geringere Emissionen" verursachen würden.

Um künftig zu einer "ganzheitlichen Bewertung" zu kommen, schlägt er der Branche vor, eine neue Studie zu verfassen - an der sich Betriebe und Kommunen mit jeweils bis zu 20.000 Euro beteiligen sollten. Sobald sich mindestens zehn Geldgeber gefunden hätten, würden die Wissenschaftler beginnen.

Viele Amateursportvereine fürchten, ihre Kunstrasenplätze schließen zu müssen, wenn die EU Plastikgranulat verbietet. Derzeit werden in Brüssel entsprechende Pläne diskutiert.