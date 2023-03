Fachleute haben verschiedene Theorien, warum die Fische freiwillig ins Maul ihrer Jäger schwimmen. Sie gehen etwa davon aus, dass die Fische die Orientierung verlieren und glauben, an einen sicheren Ort zu gelangen, an dem sie vor Raubtieren geschützt sind. 2017 hieß es in einer Studie, dass viele Fische von der Strömung, die durch den Unterkiefer des Wals beim Durchbrechen der Wasseroberfläche erzeugt wird, in das Maul gespült werden. Der britische Naturfilmer Bertie Gregory drehte 2021 ein spektakuläres Video von einem Brydewal, der die Technik im Golf von Thailand anwendet. Der Clip ging auf Instagram viral.