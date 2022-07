Friedrich-Loeffler-Institut Zahl der Wildtiere mit Schweinepest geht zurück

Der erste deutsche Fall der Tierseuche war bei einem Wildschwein in Brandenburg am 10. September 2020 bestätigt worden – zuvor waren bereits Tier im nahen Polen infiziert. Seitdem stellen die Behörden Ausbrüche in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen fest. Mitte Juli vergangenen Jahres hatte die Schweinepest erstmals in Deutschland auf Hausschweine in Nutzbeständen übergegriffen – wieder in Brandenburg. Zuletzt war es erneut auch in Ställen in dem Bundesland und auch in Niedersachsen zu Ausbrüchen unter Hausschweinen gekommen. Mehrere tausend Tiere wurden gekeult.