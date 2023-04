Mehr Salz, mehr Meeresarten

Der Salzgehalt in der Ostsee fällt aufgrund der Lage und Beschaffenheit des Binnenmeeres sehr unterschiedlich aus. So ist er laut IOW im Westen in der Nähe der dänischen Inseln mit 20 Promille am stärksten; im Osten dagegen, wo vor allem das einströmende Flusswasser die Mischung bestimmte, sei er mit zwei Promille sehr gering. In die Ostsee münden rund 200 Flüsse, deren Süßwasser sich mit Nordseewasser vor allem an der Oberfläche zu Brackwasser vermischt.

Die Umweltorganisation WWF betonte, wie sensibel das Ökosystem Ostsee ist. Nährstoffe und Gifte blieben etwa 30 Jahre lang im Ostseewasser. So lange dauere es, bis sich der gesamte Wasserkörper einmal erneuert habe. Der Lebensraum unterscheide sich dabei im West-Ost-Gefälle: Im salzigeren Kattegat gebe es um die 1500 Meeresarten, bei Finnland im deutlich süßeren Wasser nur noch 52 Meeresarten.