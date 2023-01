Die Amerikanische Faulbrut wird durch ein Bakterium verursacht, das Paenibacillus larvae. Es tötet die Bienenlarven noch in der Brutzelle ab, die Larven färben sich bräunlich, in den Bienenstöcken entsteht ein fauliger Geruch – daher auch der Name der Krankheit. Bislang verbrannte man Bienenstöcke oder behandelte die Faulbrut mit Antibiotika. Allerdings nur mit mäßigem Erfolg: Diese Medikamente vernichten zwar die Bakterien, nicht aber deren Sporen.