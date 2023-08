Er liegt am Alpenrand und ist ein beliebtes Postkartenmotiv: Der Genfer See. Unter der kristallklaren Oberfläche hat das Gewässer allerdings laut Untersuchungen der NGO Oceaneye ein massives Umweltproblem. Die Plastikverschmutzung im Genfer See ist seit Jahren bekannt. Jetzt hat sie laut Oceaneye ein Ausmaß erreicht, das vergleichbar mit den Verschmutzungen in den Ozeanen sei.

Pascal Hagmann, Direktor Oceaneye:

»Die Hauptverursacher sind Reifenreste, die durch Abrieb kleine Kunststoffpartikel verlieren. Die Größe dieser Partikel liegt bei einigen Dutzend Mikrometern, sodass wir sie mit unserem Messsystem nicht erfassen können. Der zweite Faktor sind Verpackungen, Lebensmittelverpackungen, die durch Müll verbreitet werden. Ein großer Teil davon entsteht durch Achtlosigkeit von Menschen, die ihre Abfälle nicht in den Mülleimer werfen, sondern in die Natur oder in den überquellenden Mülleimer.«

Laut Oceaneye liegt der jährliche Plastikverbrauch in der Schweiz bei 120 Kilogramm pro Person. Damit sei der Höhepunkt in unserem Nachbarland erreicht. Weltweit sieht es anders aus: Es gibt eine Zunahme von 10 Prozent pro Jahr. Rund 480 Millionen Tonnen Plastikgegenstände werden jährlich produziert.

Pascal Hagmann, Direktor Oceaneye:

»Die Prognosen sind ziemlich pessimistisch, wenn wir nichts tun. Die positive Seite ist das kollektive Bewusstsein für dieses Thema. Als wir vor 12 Jahren begannen, uns mit dem Thema Plastik zu befassen, sprachen wir über Plastikpartikel im Wasser, und die Leute hielten uns für Verrückte. «

Inzwischen ist in der Schweiz das Problem im Genfer See bekannt. Das Gewässer grenzt auch an Frankreich und das Wasser fließt schließlich ins Mittelmeer. Und mit ihm auch viele Plastikpartikel.