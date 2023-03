Auch Amander Clark, die an der University of California in Los Angeles an Laborkeimzellen arbeitet, nannte dies einen »gewaltigen Sprung«. Menschliche Eizellen seien schon im Labor erzeugt worden. Die Entwicklung habe jedoch stets vor der Meiose geendet, in der sich die Mutterzelle in genetisch unterschiedliche Keimzellen teilt. »An diesem Flaschenhals stecken wir gerade fest«, sagte Clark. Weiterzukommen sei jetzt eine technische Herausforderung, die in zehn oder 20 Jahren gelöst werden könnte.

Seinen Mäusebabys gehe es gut, berichtete Hayashi. Sie erschienen gesund, hätten eine normale Lebensdauer und bekämen als Erwachsene auch eigene Kinder. »Sie sehen gut aus, sie wachsen anscheinend normal, sie werden Väter«, so der Biologe über seine Schöpfung.