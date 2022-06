Demnach stammen die ältesten Knochen, die unzweifelhaft Haushühnern (Gallus gallus domesticus) zugewiesen werden können, von einer Fundstätte in Ban Non Wat in Zentralthailand. Sie wurden auf 1650 bis 1250 vor Christus datiert – viele Tausend Jahre nachdem Rinder und Schweine bereits als Nutztiere gehalten wurden.

Später erreichten Hühner dann Zentralchina, Südasien und Mesopotamien, so die Studienautoren. In Europa kamen sie der Studie zufolge erst um etwa 800 vor Christus an. Die Forscher schließen nicht aus, dass es künftig noch ältere Funde geben könnte, die dann auf eine frühere Verbindung von Menschen und Hühnern hindeuten.