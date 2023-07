Die Europäische Kommission will die Vorschriften zu Gentechnik in der Landwirtschaft lockern. Nach Diskussionen schon im Vorfeld stellte die Kommission dazu an diesem Mittwoch einen Gesetzentwurf vor. Demnach sollen Lebensmittel auf Basis gentechnisch veränderter Pflanzen künftig nicht mehr gekennzeichnet werden müssen, wenn die Veränderungen auch natürlich oder durch konventionelle Züchtungen entstehen könnten.