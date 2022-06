Gifte aus Industrie, Verkehr und Landwirtschaft Umweltverschmutzung kostet neun Millionen Menschen das Leben – pro Jahr

»Allerdings haben sich die Ursachen der Todesfälle durch Umweltverschmutzung gewandelt«, sagt Stephan Böse-O'Reilly, einer der beteiligten Forscher. Bei einer früheren Analyse waren Luftschadstoffe aus Haushalten, Wasserverschmutzung und unzureichende sanitäre Einrichtungen Treiber der Todesfälle. Nun sterben die Menschen überwiegend wegen Schadstoffen, die aus Quellen in Industrie, Verkehr und Landwirtschaft in die Luft gelangen, so der Leiter der Arbeitsgruppe Globale Umweltmedizin und Klimawandel am LMU Klinikum. Global hat jeder sechste Todesfall solche Gründe.