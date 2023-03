In den österreichischen Alpen ist im vergangenen Jahr der schnellste Gletscherschwund der Messgeschichte beobachtet worden. Wie der Österreichische Alpenverein (ÖAV) am Freitag mitteilte , verloren die Gletscher 2022 durchschnittlich fast 29 Meter an Länge – der höchste Wert seit Beginn der Messungen 1891. Im Jahr 2021 waren die Eismassen um elf Meter geschrumpft.