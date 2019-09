Drohender Gletscherabsturz am Mont Blanc Weg ist weg

Wenig Zeit? Am Textende gibt's eine Zusammenfassung.

Gerade ist Fabrizio Troilo von einem Flug über das Krisengebiet zurückgekommen. Mit einem Hubschrauber ist er am Mittwochvormittag über dem Planpinceux-Massiv gekreist. Geschneit habe es, und das sei gut. Vielleicht komme man so noch einmal davon.

Troilo ist Mitarbeiter der Fondazione Montagna Sicura im italienischen Courmayeur. Die Stiftung im Aostatal befasst sich mit der Bergsicherheit im italienisch-französischen Grenzgebiet rund um den Mont Blanc, Europas höchstem Gipfel. Und dort drohen gerade Teile eines Gletschers abzubrechen und zu Tal zu stürzen. Insgesamt geht es um 250.000 Kubikmeter Eis.

"Wir haben eine kleinere Eislawine gesehen", sagt Troilo dem SPIEGEL. Möglicherweise sei das ein Zeichen dafür, dass nicht das gesamte Paket auf einmal ins Rutschen gerate. "Es könnte gut sein, wenn das alles in kleinere Portionen runterkommt." Dass es derzeit vergleichsweise kühl sei, bringe auch etwas Entspannung. Man brauche aber mehrere frostige Tage am Stück, damit wieder etwas Ruhe in den Gletscher komme.

"Solche Phänomene zeigen einmal mehr, dass das Gebirge wegen klimatischer Faktoren in einer Phase starken Wandels ist - und deshalb besonders verletzlich", zitiert die italienische Nachrichtenagentur Ansa den Bürgermeister von Courmayeur, Stefano Miserocchi. Aus Angst vor einem möglichen Absturz am Planpincieux hat die Kommune zwei Bergstraßen im Val Ferret vorsorglich sperren lassen, ebenso mehrere Berghütten. Eine Gefahr für Anwohner oder Touristen gebe es aber nicht.

Mit einer Kamera überwachen Forscher von der gegenüberliegenden Seite des Tals aus, wie sich der Gletscher verhält. Niccolo de Matteis vom Nationalen Forschungsrat Italiens in Turin leitet das Team. Seit Ende August habe sich das Eis um teils 60 Zentimeter pro Tag bewegt, sagte er dem SPIEGEL. Aktuell liege der Wert bei etwa 35 bis 40 Zentimetern. Gefährlich sei vor allem der große Riss, der sich in der Eiszunge gebildet habe. "Wir können nicht modellieren, wann der Gletscher zusammenbricht", sagt de Matteis. Aber 250.000 Kubikmeter Eis, das sei schon "eine Menge".

Abbrüche am Planpincieux habe es immer wieder einmal gegeben, aber dieses Mal gehe es um zehn Mal so viel Eis, so der Forscher. "Mit Sicherheit hat der Klimawandel einen Einfluss auf diese Ereignisse." Sein Kollege Troilo sieht das ähnlich. Er verweist unter anderem darauf, dass inzwischen große Mengen an Schmelzwasser zwischen den Gletscher und den darunterliegenden Fels gelangten. "Das ist bestimmt nicht hilfreich."

"Eindrückliche Indikatoren für die gegenwärtigen Klimaveränderungen"

Am Mittwoch hat der Weltklimarat (IPCC) seinen Sonderbericht zu den Ozeanen und Eisgebieten der Erde veröffentlicht. Darin geht es auch um das dramatische Schwinden der Gletscher. Zehn Prozent der Erdoberfläche sind mit Gletschern und Eisschilden bedeckt, so der Bericht. In den vergangenen Jahrzehnten seien sie immer kleiner geworden, heißt es. Und dieser Trend sei auch für die Zukunft zu erwarten.

In den Alpen kann man wie unter einer Lupe sehen, was das bedeutet. Hier gibt es aktuell rund 3500 größere und - vor allem - kleinere Gletscher. Nach Prognosen eines Teams um Harry Zekollari von der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich (ETH) dürften sie bis zur Mitte des Jahrhunderts rund die Hälfte ihres Eises verloren haben, mehr oder weniger unabhängig davon, wie sich die Treibhausgasemissionen weltweit entwickeln.

Das hat nach einem Artikel der Forscher im Fachmagazin "The Cryosphere" damit zu tun, dass die Eiszungen mit großer Verzögerung auf die Erderwärmung reagieren. Bemühungen zum Klimaschutz kämen ihnen erst nach dem Jahr 2050 zugute, die Zeit bis dahin ließe sich kaum mehr beeinflussen. Wie sehr sich die Staaten der Welt beim CO2-Sparen heute schon anstrengen, entscheidet dann aber über die Frage, ob den Alpengletschern 50 Jahre später zumindest noch ein Drittel ihres Eises bleibt - oder ob sie mehr oder weniger komplett verschwunden sein werden.

"Die Gletscher der europäischen Alpen und ihre jüngste Entwicklung gehören zu den eindrücklichsten Indikatoren für die gegenwärtigen Klimaveränderungen", so Co-Autor Daniel Farinotti damals.

800 Meter dickes Eis - womöglich in ein paar Jahrzehnten komplett weg

An einem konkreten Beispiel kann man sehen, was das heißt: Der Große Aletschgletscher ist neben dem Matterhorn der wichtigste Tourismusmagnet im Oberwallis. Und wenn man vom Jungfraujoch auf den größten Eisstrom der Alpen schaut, sieht dieser noch immer beeindruckend aus.

Doch der riesigen Autobahn aus Eis, die sich da talwärts schiebt, stehen dramatische Veränderungen ins Haus. Wie dramatisch, das haben die beiden ETH-Forscher Guillaume Jovet und Matthias Huss gerade im "Journal of Glaciology" vorgerechnet. Sie haben den weißen Riesen, der aus drei einzelnen Eisströmen gespeist wird, in einem dreidimensionalen Gletschermodell untersucht.

Seit dem Jahr 2000 hat sich die Zunge des Gletschers bereits um rund einen Kilometer zurückgezogen. Und das ist erst der Anfang. Selbst wenn die Klimaziele von Paris eingehalten würden, so die Forscher, würde der Aletschgletscher bis zum Ende des Jahrhunderts mehr als die Hälfte seiner Länge und seines Volumens einbüßen.

In einem Szenario mit weniger CO2-Einsparung, bei dem sich die Temperaturen in der Schweiz um vier bis acht Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit erhöhen würden, bleiben nur noch einige kleine Eisfelder übrig. "Auch der Konkordiaplatz direkt unter dem Jungfraujoch, auf dem sich das Eis heute noch rund 800 Meter hoch türmt, wird dann völlig eisfrei sein", so Forscher Jouvet.

Bereits 500 Gletscher in der Schweiz verschwunden

Seit 1850 sind laut Schweizer Forschern im Land mehr als 500 Gletscher verschwunden. Und die Liste wird länger. Gerade haben Umweltaktivisten eine symbolische Beerdigungszeremonie für den Pizolgletscher im Kanton Sankt Gallen gefeiert. Der liegt auf rund 2700 Metern vergleichsweise tief und hat in den letzten 120 Jahren rund 400 Meter an Länge verloren. Gletscherforscher hatten ihn in den vergangenen Jahren regelmäßig vermessen. Nun streichen sie ihn aus der Liste - weil es bei einer Fläche von 0,06 Quadratkilometern nichts mehr zu vermessen gibt.

Gleichzeitig machen Glaziologen darauf aufmerksam, dass 80 Prozent der Schweizer Gletscher in derselben Größenklasse wie der Pizol sind. Auch die fünf Gletscher in den deutschen Alpen - der Nördliche und der Südliche Schneeferner sowie der Höllentalferner an der Zugspitze, dazu das Blaueis der Watzmanngletscher in den Berchtesgadener Alpen - sind massiv kleiner geworden. In 20 bis 30 Jahren dürften vier der fünf komplett geschmolzen sein.

Der Galiozologe Troilo aus dem italienischen Aostatal sagt: "Wir müssten hier auch Beerdigungen veranstalten." Jedes Jahr streiche man in der Region Gletscher aus den Inventarlisten. "Die Situation ist schlecht für die Gletscher."

335 Milliarden Tonnen Eis verschwinden weltweit aus Gletscher. Pro Jahr.

Wenn das Eis verschwindet, bleiben Stein- und Geröllwüsten zurück. Für den Tourismus ist das ein Problem, aber auch für die Wasserversorgung und Stromerzeugung - weil das sommerliche Schmelzwasser nicht mehr zur Verfügung steht. Außerdem sorgen die schwindenden Eisfelder für Naturgefahren: Eisabbrüche wie jetzt am Mont Blanc drohen, Erdrutsche an instabilen Hängen, weil der Permafrost fehlt. Immer voller werdende Gletscherseen können sich auf einen Ruck entleeren und tiefer liegende Bereiche überfluten. Global gesehen lassen die schmelzenden Eisriesen den Meeresspiegel steigen, weil das Schmelzwasser zusätzlich in die Ozeane gelangt.

Rund um den Globus verlieren die Gletscher jedes Jahr rund 335 Milliarden Tonnen Eis. Das entspricht drei Mal dem noch verbleibenden Eisvolumen in den Alpen. Weltregionen mit eher kleinen Gletschern wie der Kaukasus, die tropischen Anden, Ostafrika, Indonesien oder Skandinavien, drohten bis 2100 etwa 80 Prozent ihrer Eismassen einzubüßen, warnt der IPCC in seinem aktuellen Sonderbericht.

Immer kleiner ist zuletzt auch der Morteratschgletscher in der Schweiz geworden. Dort will man sich dem Schicksal aber zumindest nicht kampflos ergeben. Forscher um den Glaziologen Felix Keller von der Academia Engiadina in Samedan und Johannes Oerlemans von der Universität im niederländischen Utrecht haben dazu ein Beschneiungssystem entwickelt. Dafür wird im Sommer das Schmelzwasser des Gletschers gesammelt und im Winter als Schnee wieder auf die Fläche gegeben. Die dafür nötigen Anlagen sind an Seilen angebracht und sollen ohne Strom auskommen.

Wie gut das Schmelzwasser-Recycling den Gletscher tatsächlich schützen kann, soll nun bei einem 30-monatigen Pilotprojekt untersucht werden. Die Macher rechnen vor, dass unter heutigen Bedingungen in zehn Jahren sogar ein Gletscherwachstum möglich sei. Dafür müssten zehn Prozent der Gletscherfläche ganzjährig mit Schnee abgedeckt werden. Billig ist das Ganze nicht. Allein das Pilotprojekt kostet 2,5 Millionen Franken.

