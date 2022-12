8 / 10

Spuren eines Gletschers: Das Gredetschtal in den Berner Alpen in der Schweiz ist das Ergebnis jahrtausendelanger Erosion, verursacht durch den Gredetschtalgletscher. Bis zum Ende der letzten großen Eiszeit vor etwa 10.000 Jahren grub sich sein Eis in den Fels. Inzwischen fließt ein Bach durch den Talgrund. »Gredetsch kommt von D'Gredi, walliserdeutsch für ›die Gerade‹«, heißt es in Edmaiers Buch.