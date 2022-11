Jedes Zehntelgrad zählt

Regional zeigen sich 2022 allerdings unterschiedliche Entwicklungen: In den USA steigt der CO 2 -Ausstoß um 1,5 Prozent, in Indien um sechs Prozent, im Rest der Welt (ohne China und EU) um 1,7 Prozent. Dagegen verringern sich die CO 2 -Emissionen in China um etwa 0,9 Prozent, hauptsächlich wegen der restriktiven Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie und der Baukrise.