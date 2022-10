An Freibad undauf a Pommes denken oder im T-Shirt im Wald spazieren: Das passte bisher eher nicht in den Herbst. In diesem Jahr ist der zehnte Monat dagegen an vielen Orten in Deutschland auffällig mild. Vergangenen Montag maßen laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) mehr als 50 Stationen in Deutschland Temperaturen von über 25 Grad. Zum Ende der aktuellen Woche soll es den Vorhersagen zufolge ebenfalls wieder warm werden.