Die Arbeiter hätten das weibliche Jungtier bei Grabungen im Permafrost in den Klondike-Goldfeldern entdeckt. Es sei »das am vollständigsten erhaltene mumifizierte Mammut, das in Nordamerika gefunden wurde«, teilten die Regierung des Territoriums Yukon und das Ureinwohnervolk Tr'ondëk Hwëch'in mit.