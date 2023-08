Die größten Flächen – rund 26.000 Hektar – verbrannten bei den gewaltigen Wald- und Buschbränden im Jahr 2021, die zum Teil bis in die Athener Vorstädte gelangten. Aber auch die Katastrophe des Küstenorts Mati trug zu den verbrannten Flächen bei: Dort starben im Juli 2018 bei einem Waldbrand über 100 Menschen, als die Flammen auf den Ort überschlugen und die Bewohner ins Meer trieben.

Auch in diesem Jahr hat es bis einschließlich Juli bereits etliche größere Brände in der Region Attika gegeben. Die Brandgefahr bleibt dort weiterhin extrem hoch, wie der Zivilschutz am Dienstag in seiner täglichen Einschätzung mitteilte.