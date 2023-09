Unwetter in Griechenland »Innerhalb von fünf Stunden war alles ruiniert«

Weggespülte Autos, überschwemmte Straßenzüge und zerstörte Häuser: In Griechenland tobt das Sturmtief Daniel weiter, mit extremen Folgen:

Neil Marshall, Augenzeuge:

»Gestern war der schlimmste Sturm, den ich jemals irgendwo erlebt habe. Ich habe Monsune in Bangladesch erlebt, Taifune in Hongkong. Das hier ist schlimmer als alles, was ich jemals gesehen habe. Es war schrecklich.«

Laut den griechischen Behörden erlebt das Land gerade die stärksten Regenfälle seit Beginn der Aufzeichnungen. Das ist die Folge einer Großwetterlage über Europa. Über Deutschland liegt ein ausgeprägtes Hochdruckgebiet, um das die Luft sozusagen herum fließt. An dessen Flanken bilden sich Tiefdruckgebiete aus, die sich kaum vom Fleck bewegen – und Südosteuropa mit voller Härte treffen.

Nach offiziellen Angaben sind bisher drei Menschen ums Leben gekommen, weitere werden vermisst.

Besonders betroffen ist die Region Thessalien in Zentralgriechenland. Dazu gehört auch der kleine Küstenort Milina, Augenzeugen berichten, was sie hier erlebt haben.

Dimitris, Anwohner:

»Innerhalb von fünf Stunden war alles ruiniert. Es war einfach zu viel Wasser. Ganz Milina, alle Straßen waren überflutet, das Wasser stand einen Meter hoch. Jede Straße, alles, was bergab ging. Alles, was im Weg war, wurde mit ins Meer gezogen. Keller und Häuser wurden zerstört.«

Giorgos Komnos, Anwohner:

»Es sind quasi zwei Flüsse durch das Dorf geflossen. Eine Brücke auf der einen Seite und eine auf der anderen Seite sind zusammengebrochen und die Trümmer sind mit dem Fluss hierher gespült worden. Die Flüsse sind über die Ufer getreten, sie haben alles Mögliche mitgerissen. Viele große Baumstämme sind hineingeraten, man kann das alles mit Worten gar nicht beschreiben. Und dann kam noch mehr Wasser. Ich weiß es nicht genau, aber im Moment haben wir fünf oder sechs Häuser verloren. Das sind die, bei denen wir sicher sind, es könnten noch mehr sein.«

Am Mittwoch erreichte das Unwetter auch die Hauptstadt Athen, wo ebenfalls Straßen unter Wasser stehen. Die wichtigste Autobahn des Landes zwischen Athen und Thessaloniki wurde auf einer Strecke von 200 Kilometern gesperrt, auch die Zugverbindung ist unterbrochen.

In Städten wie Volos, Larisa und Karditsa und vielen Dörfern gibt es keinen Strom und keine Wasserversorgung. Und auch am Donnerstag soll es wieder stark regnen. Die Katastrophe ist also längst nicht ausgestanden.