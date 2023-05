Der Grüne Knollenblätterpilz (Amanita phalloides) trägt im Englischen den Namen »Death Cap«, »Todeskappe«, und das zu Recht: Er soll weltweit für mehr als 90 Prozent der Todesfälle nach Pilzvergiftungen verantwortlich sein. Auch das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) schätzt, dass Knollenblätterpilze für mindestens 80 Prozent aller tödlichen Pilzvergiftungen in Deutschland ursächlich sind. Tatsächlich enthält der Grüne Knollenblätterpilz ein ganzes Potpourri an Toxinen, wobei die Amatoxine, insbesondere α-Amanitin (AMA), für den Menschen am gefährlichsten sind.