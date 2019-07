Politik über Klima-Gutachten "Ein sozial gerechter CO2-Preis ist möglich"

Deutschland hinkt bei der Umsetzung der Klimaziele hinterher, deshalb wurde das Papier mit großem Interesse erwartet: In einem Gutachten haben die sogenannten Wirtschaftsweisen der Bundesregierung Vorschläge gemacht, wie Deutschland beim Klimaschutz noch aufholt. Im September will die Bundesregierung ein Paket festzurren, es soll sicherstellen, dass wenigstens das Klimaziel für 2030 erreicht wird - nämlich 55 Prozent weniger Treibhausgase auszustoßen als im Jahr 1990.

Wichtig ist aus Sicht der Experten vor allem die europaweite Bepreisung von Treibhausgasen - über eine solche Gebühr wird schon lange gestritten. Laut der Wirtschaftsweisen müsse sie aber im Mittelpunkt der klimapolitischen Anstrengungen stehen. Zugleich darf so ein Preis die Wirtschaft nicht zu stark belasten und muss sozial ausgewogen sein, rieten die Experten nach der Übergabe ihres Gutachtens an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU).

Bestimmte Bereiche der Industrie und die Stromwirtschaft müssen schon jetzt Geld für ausgestoßene Treibhausgase zahlen. Dieser sogenannte Emissionshandel, bei dem die Unternehmen Verschmutzungsrechte kaufen, soll spätestens zum Jahr 2030 europaweit auf Verkehr und Heizen ausgeweitet werden. Denn bislang decke er nur rund 45 Prozent der Emissionen ab, rechnet das Gutachten vor.

Ganz wichtig sei, dass der Staat den CO2-Preis nicht als zusätzliche Einnahmequelle verstehe, betonte der Vorsitzende des Sachverständigenrats, Christoph Schmidt. Es müsse vollständig zurück an die Bürger gehen, vorzugsweise an die unteren Einkommensschichten.

Dennoch würde so eine Gebühr für die Verbraucher zunächst höhere Kosten beim Tanken und Heizen bedeuten. So würde der Liter Benzin zum Start 14 Cent und im Jahr 2030 37 Cent mehr kosten. Über Steuerersparnisse oder Prämien könnte das Geld aber teils an die Bürger zurückfließen. Allerdings: Wie genau die Bundesregierung die Empfehlung am besten erreichen können, verrät der Bericht nicht.

Das am Freitag vorgestellte Gutachten hat bereits zu Reaktionen aus der Politik geführt:

Wenn Sprit für den Klimaschutz teurer gemacht wird, muss es aus Sicht der SPD besondere Regelungen für Pendler geben. "Wer lange Strecken mit dem Auto zur Arbeit fahren muss, weil es keine Alternativen gibt, darf dafür nicht bestraft werden", sagte der kommissarische Parteichef Thorsten Schäfer-Gümbel.

besondere Regelungen für Pendler geben. "Wer lange Strecken mit dem Auto zur Arbeit fahren muss, weil es keine Alternativen gibt, darf dafür nicht bestraft werden", sagte der kommissarische Parteichef Thorsten Schäfer-Gümbel. Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) begrüßt die Vorschläge: "Die neuen Gutachten bestätigen mich in zentralen Punkten: Ein sozial gerechter CO2-Preis ist möglich, wenn der Staat das Geld den Bürgerinnen und Bürgern zurückgibt", sagte sie den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Auch das Ergebnis, dass es "nicht das eine Allheilmittel" gebe, mit dem Deutschland alle Klimaziele garantiert erreiche, unterstütze sie, sagte Schulze. "Die wissenschaftlichen Erkenntnisse liegen auf dem Tisch. Jetzt ist Zeit für gute Politik."

Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner sprach von einem "wichtigen Ausgangspunkt für einen Neustart". Zugleich warf er Merkel vor, bei der Übergabe des Gutachtens die Chance verpasst zu haben, den Weg hin zu einem nationalen Klimakonsens einzuschlagen. "Angesichts der Komplexität und Dringlichkeit des Klimawandels ist dies ein Versäumnis", erklärte er. "Die Freien Demokraten wären zur Mitarbeit bereit, um eine Spaltung der Gesellschaft wie in anderen Ländern zu verhindern."

Wissenschaftler und Umweltschützer, die nicht an dem Gutachten beteiligt waren, sehen die Ergebnisse dagegen teils kritisch:

"Das Gutachten ist eine vertane Chance", teilt der BUND mit. Statt konkrete Vorschläge vorzulegen, wiederhole der Sachverständigenrat seine altbekannte ideologische Haltung zur Selbstregulierung des Marktes und gegen staatliche Maßnahmen. Seine Schulbuchweisheiten zu den Segnungen eines weltweiten Zertifikathandels werden inzwischen nicht einmal mehr von den Wirtschaftsverbänden in Deutschland geteilt.

"Ein dynamisch anwachsender CO2-Preis ist eine notwendige aber nicht hinreichende Voraussetzung für die erfolgreiche Umsetzung der Energiewende", teilte Manfred Fischedick vom Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie mit. Es gelte, konkrete Innovationsimpulse für neue Technologien und Infrastrukturen zu setzen.

Claudia Kemfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung hält eine CO2-Steuer für besser als die Ausweitung des Emissionsrechtehandels. Sie sei leichter umsetzbar, sorge für Transparenz und könne über eine Erhöhung des Steuersatzes zu einer adäquaten Lenkungswirkung führen. Zudem hätten Investoren bei langfristigen Entscheidungen Planungssicherheit. Eine Reform der Energiesteuern sei ohnehin überfällig. Fossile Energien würden seit Langem zu gering, Strom zu hoch besteuert.

Und was sagt Merkel? Das Thema der CO2-Bepreisung sei sicherlich sehr komplex, hieß es. Die Bundesregierung fühle sich durch das Gutachten aber ermutigt, marktwirtschaftliche Wege zu gehen. "Das heißt also, wir brechen in eine neue Phase auf, wenn wir uns so entscheiden", sagte sie.