In einem 99 Millionen Jahre alten Bernstein hat ein internationales Forscherteam eine haarige Schnecke entdeckt. Das berichtete das Senckenberg Forschungsinstitut und Naturmuseum in Frankfurt am Main. Das Gehäuse der neuen Landschneckenart weist kurze, borstige Haare auf, die an dessen Rand angeordnet seien. Wahrscheinlich verschaffte die Behaarung den Weichtieren einen evolutionären Vorteil.