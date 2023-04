Jetzt gibt es wieder ein Blütenmeer. Doch anders als 2019 sind die lokalen Politikerinnen und Politiker vorbereitet: Man verbot Blumentouristen die Anreise, drohte ihnen mit Gerichtsverfahren und dem Abschleppen ihrer Autos, sperrte eine Autobahnausfahrt. Und man installierte eine Webcam , damit sich das orangefarbene Spektakel zumindest aus der Ferne verfolgen ließ.

In Höhenlagen könnten sich Blüten bis zum Sommer halten

Nun hat in diesen Wochen nicht nur der Walker Canyon einen Superbloom zu bieten. Das zeigen Satellitenbilder des Privatunternehmens Maxar, die Kaliforniens Hügel aus dem All fotografiert haben. Palmdale und Santa Margarita zum Beispiel. In verschiedenen kalifornischen Parks, etwa dem Anza-Borrego Desert State Park und dem Antelope Valley California Poppy Reserve können Gäste das Ereignis bewundern und fotografieren. Und auch wenn mancherorts schon wieder weniger Blumen zu sehen sind als noch vor ein paar Tagen, könnten sich die Blüten in höheren Lagen bis in den Sommer halten, sagen Fachleute.