Für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler war es zunächst schwer, die Auswirkungen des Klimawandels auf die Hindukusch-Himalaja-Region zu beurteilen. Im Gegensatz zu den europäischen Alpen und den nordamerikanischen Rocky Mountains etwa gibt es in der Region keine langen historischen Aufzeichnungen von Messungen, die Aufschluss darüber geben, ob die Gletscher wachsen oder schrumpfen. »Im Himalaja herrschte immer eine gewisse Unsicherheit – schmelzen die Gletscher wirklich?«, so Wester.

2019 haben die Vereinigten Staaten Spionagesatellitenbilder der Gletscher der Region freigegeben und damit eine neue wissenschaftliche Grundlage geschaffen, heißt es. Weitere Fortschritte in der Satellitentechnologie in den letzten fünf Jahren sowie verstärkte Bemühungen vor Ort haben das Verständnis der Forschenden für die laufenden Veränderungen verbessert. Der Bericht stützt sich auf Daten, die bis Dezember 2022 vorliegen. »Der Kenntnisstand über die Gletscher im Himalaja ist zwar immer noch nicht so gut wie in den Alpen, aber inzwischen vergleichbar mit anderen Regionen wie den Anden«, sagte Tobias Bolch, Glaziologe an der Technischen Universität Graz in Österreich, der nicht an dem Bericht beteiligt war laut Reuters.