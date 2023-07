Auch wenn das derzeit kühle Wetter in vielen Teilen Deutschlands es nicht nahelegt, soll in diesem Monat ein Hitzerekord aufgestellt werden. Aktuelle Berechnungen zeigen, dass der Juli 2023 im weltweiten Mittel sehr wahrscheinlich der heißeste Monat seit Beginn der Wetteraufzeichnungen wird. Selbst wenn die verbleibenden Tage in diesem Monat deutlich kälter würden als die vorherigen, würde ein neuer Höchstwert erreicht. Damit liegt der Juli im Schnitt etwa 1,5 Grad Celsius über dem Niveau vor der Industrialisierung.