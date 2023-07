Es ist ein Blickfang und möglicherweise auch ein Beitrag für ein besseres Stadtklima: Dieser Weltkriegsbunker auf St. Pauli in Hamburg wurde um fünf Etagen aufgestockt – und mit 4700 Bäumen und Sträuchern sowie 16.000 Stauden besiedelt. Landschaftsarchitekt Felix Holzapfel-Herziger hat den Stadtgarten entworfen.

Felix Holzapfel-Herziger, Landschaftsarchitekt:

»Weniger Beton, mehr Grün, ganz kurz zusammengefasst.«

Hotel, Sporthalle, Veranstaltungsräume – all das wird es auf dem Bunker geben. Und in 58 Meter Höhe eine öffentliche Dachterrasse, die Besucher zu Fuß erreichen können. Auch der Weg nach oben ist begrünt.

Felix Holzapfel-Herziger, Landschaftsarchitekt:

»Man gibt dem Stadtteil sozusagen wieder Grünfläche zurück. Der Bunker ist ja jetzt einfach ein totes Gebäude und wird dann zum grünen Erlebnisraum. Und generell für die Stadt gedacht oder im Sinne des Klimawandels, der Verhinderung oder Einschränkung des Klimawandels gedacht, müssen wir einfach unsere Gebäude begrünen, weil es werden jeden Tag unzählige Quadratkilometer in Deutschland versiegelt und dadurch heizen sich die Städte auf.«

Sogenannte Hitzeinseln entstehen in Städten vor allem durch versiegelte Flächen: Beton und Asphalt speichern die Wärme und zwischen hohen Gebäuden zirkuliert die Luft kaum. Hinzu kommt die Abwärme von Autos oder Fabriken.

In Hamburg wurde das Stadtklima zuletzt 2017 analysiert. Zu sehen sind deutliche Temperaturunterschiede zwischen dem Umland und den besonders stark versiegelten Flächen in der Innenstadt. 2022 wurde in Hamburg erstmals mehr als 40 Grad Celsius gemessen. Klimaforscher Peter Hoffmann untersucht die gesundheitlichen Folgen der Stadthitze.

Peter Hoffmann, Klimaforscher:

»Gerade bei vulnerablen Gruppen, also zum Beispiel ältere Menschen, Schwangeren, Kinder oder Menschen mit Vorerkrankungen, führt zum Beispiel der Hitzestress, den man hat, zu verstärkten Atemwegserkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen auch bis hin zu Nierenversagen bei extremer Hitze und zum Beispiel auch Hitzschlag.«

Bäume lindern die Hitze: Sie spenden nicht nur Schatten, sondern sie kühlen ihre Umgebung auch durch die Verdunstung aus Blättern und Boden herunter. So soll es auch auf dem Betonkoloss in Hamburg geschehen. Allerdings: Die Bedingungen für Pflanzen sind dort besonders harsch.

Holzapfel-Herziger, Landschaftsarchitekt:

»Es sind deshalb nicht unbedingt heimische Pflanzen, auch einige, aber eben Pflanzen, die hier zurechtkommen. Das sind in dem Fall Bergkiefern, also Gewächse, die vom Gebirge kommen: Felsenbirnen. Zoeschener Ahorn sehen wir jetzt hier zu meinem Linken. Annähernd 30 unterschiedliche Gehölze. Aber eben alle welche, die mit dem Klima hier zurechtkommen: auch mal Trockenheit, Wind natürlich hauptsächlich, Sonne, aber auch Halbschatten.«

Wie stark sich die Begrünung tatsächlich auf das lokale Klima auswirkt, werden Wissenschaftler der TU Berlin untersuchen. Sie haben am gesamten Bunker 80 Sensoren angebracht, die unter anderem die Temperatur und Luftfeuchtigkeit aufzeichnen. Peter Hoffmann hält die Bepflanzung in jedem Fall für sinnvoll.

Peter Hoffmann, Klimaforscher:

»Dachbegrünung hat aber auch noch andere Vorteile, zum Beispiel bei Starkniederschlägen, dass sie dann das Wasser schneller aufsaugen, dass es weniger Überflutungen gibt. Das heißt, solche Projekte sind hilfreich, aber sie sind noch nicht ausreichend, dass es komplett die Innenstadt abkühlen kann, aber natürlich ein Schritt in die richtige Richtung.«

Rund 60 Millionen Euro kostet die Bunkeraufstockung, ein privater Bauherr finanziert das Projekt. Der Bau ist umstritten: Anwohner und Denkmalschützer sehen in dem Bunker ein Weltkriegsmahnmal – und halten den Umbau in eine Touristenattraktion für unangebracht. Nach mehreren Verzögerungen soll der Umbau nun in diesem Jahr fertiggestellt werden. Mit ersten Klimadaten rechnen die Forscher in fünf Jahren.