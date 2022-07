Wie groß der Wassermangel bereits ist, zeigt sich in deutschen Gerichtssälen – Behörden, Landwirte und die Industrie streiten sich immer häufiger ums Wasser. In Bayern etwa haben sich die Verfahren in den vergangenen zehn Jahren sogar fast verdoppelt, wie das Recherchezentrum CORRECTIV herausgefunden hat.

In dieser Folge von Klimabericht – dem SPIEGEL-Podcast zur Lage der Planeten geht es um das deutsche Wassermanagement. Und um die Frage, wie wir das Wasser gerechter verteilen können. Zu Gast ist diesmal Gesa Steeger von CORRECTIV, die in einer großen Recherche dem System Wasser nachgespürt hat.