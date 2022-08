Insgesamt sei seit Jahrzehnten ein Rückgang der Gletscher zu beobachten, so Rechid. Dadurch werde dort weniger Wasser gespeichert und in der Folge im Laufe des Sommers weniger Schmelzwasser in die Flüsse abgegeben.

Hitze verstärkt den Wassermangel in den Flüssen noch: Hohe Temperaturen führen unter anderem dazu, dass mehr Wasser aus Flüssen und Seen sowie aus freien Landflächen verdunstet, erklärt Jakob Zscheischler vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung. Zudem gäben Pflanzen mehr Wasserdampf in die Atmosphäre ab, was dem Boden auch Wasser entziehe.