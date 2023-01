Manchmal wird die Schönheit der Erde erst aus dem All so richtig deutlich. Das Hochgebirge Tian Shan oder eingedeutscht Tienschan in Zentralasien ist so ein Fall. Das macht auch eine Aufnahme deutlich, die ein Astronaut der Internationalen Raumstation ISS Anfang des Jahres gemacht hat und die nun von der amerikanischen Weltraumbehörde Nasa als »Bild des Tages« veröffentlicht wurde .