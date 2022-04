Wovon hängt es ab, ob ein Hund verspielt, neugierig, faul oder schüchtern ist? Von den Genen – aber nicht so sehr von der Rasse. Zu diesem Ergebnis ist ein Forschungsteam um die US-amerikanische Biomedizinerin Kathleen Morrill von der University of Massachusetts Chan Medical School gekommen. Die Studie ist in der Fachzeitschrift »Science« erschienen.