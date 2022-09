»Stopp: Gehen Sie nicht in das zurückweichende Wasser in der Tampa Bay oder im Charlotte Harbor – das Wasser wird durch die Sturmflut zurückkehren und stellt eine lebensbedrohliche Gefahr dar«, schrieb die Florida Division of Emergency Management am Mittwochnachmittag auf Twitter – und behielt Recht. Noch am selben Tag folgten Sturmfluten und Überschwemmungen.

Das Wasser kam vom Meer und von oben

Wassermassen werden leicht unterschätzt, dabei können sie erheblichen Schaden verursachen. Wasser ist schwer: Ein Würfel mit Kantenlängen von einem Meter wiegt etwa eine Tonne. Diese Masse kann sich bei einer Sturmflut schnell bewegen, Menschen in den Tod reißen, Boote und Fahrzeuge umherschleudern und Gebäude pulverisieren.