Aber noch einmal zurück zu den Farben der Bäume. Nach Ansicht von Fachleuten sorgt ein kühler, feuchter Sommer, gefolgt von einem kühlen trockenen Herbst für das bunteste Spektakel. In diesem Jahr passten die Bedingungen damit an vielen Orten nicht, etwa weiter südlich im Staat New York oder auch in Pennsylvania oder New Jersey. Hier hatten die unterdurchschnittlichen Regenfälle der vergangenen Monate die Bäume oft unter Stress gesetzt. In den Adirondack Mountains war das augenscheinlich anders, wie die Bilder aus dem All bezeugen. Laut dieser aktuellen Karte hat das Spektakel in der Region seinen Höhepunkt allerdings bereits deutlich überschritten. Auf bunt folgt also schon bald grau.